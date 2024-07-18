Valorant Gece Pazarı'nın 8-9 Ağustos tarihleri arasında geleceği tahmin ediliyor
Riot Games'in popüler oyunu Valorant'ta oyuncuların indirimli silah kaplamaları satın almasına imkan sağlayan Gece Pazarı'nın ne zaman geleceği tekrardan gündem oldu. Uzun süredir oyuna eklenmeyen Gece Pazarı iddialara göre 2024 Ağustos ayında geliyor.
Dünyanın en çok oynanan oyunları arsında yer alan Riot Games'in FPS türündeki oyunu Valorant'ta silah kaplamaları oyuncular için büyük önem arz ediyor.
Oyunculara silah kaplamaları sayesinde daha farklı animasyonlar sunuluyor.
Oyun içinde bulunan mağazadan silah kaplamaları satın alınabiliyor.
Ancak Valorant Gece Pazarı sistemi sayesinde oyuncular indirimli bir şekilde bu silah kaplamalarına sahip olabiliyor.
Belirli periyotlarda oyuna eklenen Gece Pazarı'nın ne zaman tekrar ekleneceği ise oyuncular tarafından merak ediliyor.
VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2024?
Valorant gece pazarı iddialara göre "Valorant Champions 2024" turnuvası devam ederken oyuna eklenecek.
Valorant Champions 2024, 1 Ağustos tarihinde başlayacak.
Gece Pazarı'nın da turnuvadan 1 hafta sonra yani 8-9 Ağustos 2024 tarihlerinde oyuna eklenmesi bekleniyor.