Valorant Gece Pazarı'nın 8-9 Ağustos tarihleri arasında geleceği tahmin ediliyor

18 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:00

Dünyanın en çok oynanan oyunları arsında yer alan Riot Games'in FPS türündeki oyunu Valorant'ta silah kaplamaları oyuncular için büyük önem arz ediyor.

Oyunculara silah kaplamaları sayesinde daha farklı animasyonlar sunuluyor.

Oyun içinde bulunan mağazadan silah kaplamaları satın alınabiliyor.

Ancak Valorant Gece Pazarı sistemi sayesinde oyuncular indirimli bir şekilde bu silah kaplamalarına sahip olabiliyor.

Belirli periyotlarda oyuna eklenen Gece Pazarı'nın ne zaman tekrar ekleneceği ise oyuncular tarafından merak ediliyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2024?

Valorant gece pazarı iddialara göre "Valorant Champions 2024" turnuvası devam ederken oyuna eklenecek.

Valorant Champions 2024, 1 Ağustos tarihinde başlayacak.

Gece Pazarı'nın da turnuvadan 1 hafta sonra yani 8-9 Ağustos 2024 tarihlerinde oyuna eklenmesi bekleniyor.