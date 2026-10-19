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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:57

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

Valorant Hush nereli ve ne zaman gelecek açıklandı. Valorant’ın yeni ajanı Hush, oyunun 2026 sezonundaki yeni içerikleri arasında yer alırken telekinezi temelli yetenekleriyle gündeme geldi. Duelist sınıfına dahil edilen karakter, silah ve Spike gibi nesnelerle uzaktan etkileşim kurabilmesi, yönlendirilebilir yetenekleri ve rakiplerin pozisyonlarını değiştiren saldırılarıyla dikkat çekiyor. Riot Games tarafından tanıtılan yeni Valorant ajanı, özellikle çatışmalarda hareket kabiliyeti, kontrollü girişler ve alan hakimiyeti üzerine kurulu bir yetenek setine sahip. Valorant Hush ne zaman gelecek, yeni ajan nereli? Valorant Hush özellikleri ve ultisi belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:57

, Champions 2026 Shanghai organizasyonunun final gününde yeni oynanabilir karakteri Hush’ı tanıttı. ’in duyurduğu ajan, telekinezi güçleri üzerine kurulu yetenekleriyle diğer karakterlerden ayrılan bir oynanış sistemine sahip. Hush’ın yetenekleri arasında kısa mesafeli hareket kabiliyeti sağlayan Flow, rakipleri kör etmek için kullanılan Flashbulb, düşmanları belirli bir noktaya çeken Displacement ve geniş bir alandaki oyuncuları havaya kaldıran Suspension bulunuyor. Karakterin pasif yeteneği ise yerdeki silahları ve Spike’ı daha uzak mesafeden almasına, haritadaki bazı mekanizmalarla uzaktan etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Yeni ajanla birlikte Valorant’ın 2026 sezonunda Agent Mastery sisteminin de ilk kez kullanılması planlanıyor. Valorant Hush nereli, ne zaman gelecek? Detaylar…

VALORANT HUSH NERELİ?

Riot Games tarafından tanıtılan Hush, Çin’in bölgesinden gelen bir Valorant ajanı olarak tanımlanıyor. Telekinezi güçlerine sahip karakter, oyunun Duelist sınıfında yer alıyor. Hush’ın tasarımında pembe ve lila saçlar, koyu renkli taktiksel kıyafetler ve Çin kültüründen esinlenen ayrıntılar kullanılıyor. Karakterin yeteneklerinde de pembe enerji efektleri öne çıkıyor.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

Hush, Valorant kadrosunda Çin kökenli üçüncü ajan olarak tanıtıldı. Bu grupta daha önce Sage ve Iso bulunuyordu. Yeni karakter, Duelist sınıfının dokuzuncu üyesi olarak oyuna katılacak. Genel oynanabilir ajan sayısı bakımından ise Hush, 30. karakter olarak anılıyor ve Agent 31 numarasıyla da ilişkilendiriliyor. Agent 8’in hala bulunmadığı kadroda Hush, yeni sezonun dikkat çeken karakterlerinden biri olarak yerini alacak.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

Hush’ın oynanış yapısı, rakiplerle doğrudan çatışmaya girmenin yanı sıra düşmanların konumlarını değiştirmeye ve takımın ilerlemesini kolaylaştırmaya dayanıyor. Yeteneklerinin bir bölümünün kullanıldıktan sonra nişangâhla yönlendirilebilmesi, oyuncuların farklı açılardan müdahalede bulunmasına olanak sağlıyor. Karakter, bu yönüyle yalnızca hızlı girişlere değil, yeteneklerin zamanlamasına ve doğru konumlandırılmasına dayalı bir Duelist deneyimi sunuyor.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

VALORANT YENİ AJAN HUSH NE ZAMAN GELECEK?

Valorant’ın yeni ajanı Hush, Season 2026 Act VI kapsamında oyuna eklenecek. Riot Games’in açıkladığı takvime göre çıkış tarihi bölgelere göre değişiyor. Amerika kıtalarında, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Brezilya sunucularında 27 Ekim 2026 tarihinde erişime açılması planlanan karakter, Avrupa, Asya-Pasifik ve Kore gibi diğer bölgelerde 28 Ekim 2026 tarihinde oynanabilir olacak. Türkiye de Avrupa bölgesindeki takvim kapsamında değerlendirildiği için Hush’ın 28 Ekim 2026’da erişime açılması bekleniyor.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

Hush’ı açmak isteyen oyuncular, karakterin çıkışıyla birlikte sunulacak işe alım etkinliğine katılabilecek. Etkinlik boyunca toplam 200.000 XP toplayan oyuncular, yeni ajanı ücretsiz olarak açabilecek. Böylece Hush’a erişmek için etkinlik süresince oyun oynayarak deneyim puanı kazanmak mümkün olacak. Ücretsiz açma seçeneği, yeni karakteri koleksiyonuna eklemek isteyen oyuncular için alternatif bir yöntem sunuyor.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

İşe alım etkinliği sona erdikten sonra Hush, standart ajan açma yöntemleriyle de alınabilecek. Bunun için 1.000 VP veya Kingdom Credits kullanılabilecek. Karakterin oyuna eklenmesiyle eş zamanlı olarak Agent Mastery sisteminin de ilk kez devreye alınması planlanıyor. Hush, bu sistemin ilk ajanı olacak.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

VALORANT YENİ AJAN HUSH ÖZELLİKLERİ

Hush’ın yetenek seti, telekinezi gücü etrafında şekilleniyor. Karakterin pasif yeteneği Telekinesis, silahları ve Spike’ı yerden daha uzak mesafeden almasına imkan tanıyor. Ayrıca haritalardaki kapı ve buton gibi bazı mekanizmalarla uzaktan etkileşim kurabiliyor. Bu özellikler sayesinde oyuncular, belirli nesnelere ulaşmak için doğrudan yanlarına gitmek zorunda kalmadan etkileşim sağlayabiliyor. Özellikle Spike’ın alınması veya haritadaki etkileşimli mekanizmaların kullanılması sırasında pasif yetenek devreye giriyor.

Hush’ın C tuşuyla kullanılan Flow yeteneği, karakterin hareket kabiliyetini artırıyor. Kullanıldığında bir çapa oluşturuluyor ve kısa bir gecikmenin ardından Hush bu noktaya doğru fırlatılıyor. Yetenek havadayken kullanıldığında karakter önce kısa süre asılı kalıyor, ardından belirlenen noktaya doğru hareket ediyor. Bu mekanik, çatışma alanına girişlerde ve pozisyon değişikliklerinde kullanılabiliyor. Oyuncuların yeteneği hangi anda ve hangi yönde kullandığı, hareketin sonucunu doğrudan etkiliyor.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

Q tuşuna atanan Flashbulb, Hush’ın rakipleri kör etmek için kullandığı yetenek olarak tanımlanıyor. Oyuncular bu yeteneği doğrudan fırlatabiliyor veya hazırladıktan sonra nişangah yönünde yönlendirebiliyor. Flashbulb, bir yüzeye çarptığında ya da belirlenen gecikmenin ardından patlayarak patlamaya bakan oyuncuları kör ediyor. Bu sayede köşelerin arkasından flash kullanmak ve rakiplerin görüşünü beklenmedik açılardan kesmek mümkün oluyor. Yetenek, takımın çatışmaya girmesinden önce rakiplerin görüşünü bozmak amacıyla da kullanılabiliyor.

Valorant Hush ne zaman gelecek, nereli? Yeni ajan geliyor

E tuşuyla kullanılan imza yeteneği Displacement, Hush’ın düşmanların konumlarını değiştirmesini sağlayan temel araçlardan biri. Yetenek fırlatıldıktan sonra doğrudan kullanılabiliyor veya hazırlanarak nişangâhla yönlendirilebiliyor. Bir yüzeye çarptığında ya da gecikme süresi dolduğunda patlayan Displacement, etki alanındaki oyuncuları merkezine doğru çekiyor. Çekilen bir oyuncu duvara veya başka bir oyuncuya çarparsa sersemleme etkisine maruz kalıyor. Ayrıca yetenek, Hush iki skor elde ettiğinde yenileniyor. Bu mekanik, özellikle rakiplerin aynı bölgede bulunduğu çatışmalarda ve takımın bir bölgeye giriş yaptığı anlarda önem kazanıyor.

Hush’ın X tuşuyla etkinleştirilen ultisi Suspension ise geniş bir alanda rakiplerin hareketini kısıtlamak için kullanılıyor. Yetenek hazırlandıktan sonra ileri doğru gönderiliyor ve nişangâhla yönlendirilebiliyor. Yeniden etkinleştirildiğinde veya ateş komutuyla patlatıldığında etki alanındaki düşmanları havaya kaldırarak asılı bırakıyor. Bu sırada rakiplerin hareket ve nişan alma kabiliyetleri bozuluyor. Suspension, takımın bir bölgeye giriş yaptığı veya birden fazla rakiple aynı anda karşılaştığı durumlarda kullanılabilecek bir alan kontrol yeteneği olarak tasarlandı.

ETİKETLER
#valorant
#riot games
#guangdong
#Hush
#Champions 2026 Shanghai
#Aktüel
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