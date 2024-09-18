Valorant mobile'in 2025 Ocak ayında çıkacağı iddia ediliyor

18 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:49

Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki Valorant oyununun mobil versiyonunun görüntüleri sızdırıldı. Görüntülerin sızdırılmasının ardından Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağı gündem oldu.

League of Legends'in yapımcısı Riot Games​ tarafından 2 Haziran 2020 tarihinde PC platformunda çıkış yapan Valorant oyununun mobil versiyonunun geleceği açıklanmıştı.

21 Ağustos 2024 tarihinde ise ABD, Kanada, Avrupa, Japonya ve Brezilya'da PlayStation 5​ ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapan oyunun mobil versiyonunun ne zaman geleceği ise gündem oldu.

VALORANT MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK 2024?

Riot Games tarafından oyunun mobil versiyonunun ne zaman çıkacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sosyal medyada dolaşan oyun içi görüntülerin ardından Valorant Mobile'in 2025​ yılının Ocak​ ayında mobil platformlara çıkacağı iddia edildi.

Henüz geliştirme aşamasında olan oyunun sızdırılan görüntülerinde yer alan bilgilere göre MVP ekranı, yeniden oynatma gibi özellikleriyle geleceği görülüyor.

Ayrıca oyunun mobil sürümünde "Cross Play" özelliğinin olmayacağı da biliniyor.

Yani PC ve konsol oyuncuları ile mobil kullanıcıları aynı oyuna giremeyecek.

Sızdırılan görüntülerde yer alan bilgilere göre Reyna, Yoru, Skye, Jett karakterleri oyunun çıkışından itibaren ekli olacak.