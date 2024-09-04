Valorant VP fiyatları 18 Eylül'de yüzde 15 zamlanacak

04 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:52

Dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant'ın geliştiricisi Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun içi para birimi VP'nin fiyatlarına zam gelecek.

Birçok bölgede yapılacak olan zamların nedeni olarak ise döviz kurlarında yaşanan değişim gösterildi.

Haberin ardından oyuncular Valorant VP'ye ne zaman, yüzde kaç zam gelecek sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

VALORANT VP NE ZAMAN ZAMLANACAK, VP NE KADAR OLACAK?

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Eylül tarihinde Valorant'ın oyun içi para birimi VP'ye yüzde 15 oranında zam yapılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Bugün dürüst olmak gerekirse çoğu bölgeyi üzecek bir konu hakkında konuşmak için karşınızdayız. 18 Eylül'den itibaren RP, VP, LoR LoRa'sı ve Vahşi Çekirdek gibi sanal alışveriş birimlerinin bedellerini birçok bölge sunucusunda güncelliyoruz."

TÜRKİYE'DE RP NE ZAMAN, YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?

Riot Games'in bir diğer oyunu League of Legends'de kullanılan oyun içi para birimi RP'ye de 18 Eylül'de yüzde 24 oranında zam yapılacak.