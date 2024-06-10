VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss tanıtıldı, 12 Haziran tarihinde oyuna eklenecek

10 Haziran 2024 19:23 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:39

Riot Games, VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss'i duyurdu.

Oyuncuları yepyeni bir deneyime davet eden Abyss, 12 Haziran'da oyuna eklenecek.

Harita, yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor ve oyunculara alışılmışın dışında bir oyun alanı sunuyor.

VALORANT ABYSS NE ZAMAN REKABETÇİ MODUNA EKLENECEK?

Riot Games, Abyss'in detaylarını paylaşarak, haritanın dinamikleri ve stratejik noktaları hakkında ipuçları verdi.

VALORANT hayranları, bu yeni haritada sınırların ötesinde bir deneyim yaşayacak.

Oyuna 12 Haziran'da eklenecek olmasına rağmen, rekabetçi moduna ise 24 Haziran'dan itibaren gelmesi bekleniyor.