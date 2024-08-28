Valorant'ın yeni ajanı Vyse'ın ne zaman geleceği açıklandı

28 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:56

Riot Games tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Valorant'a belirli aralıklarla yeni ajanlar (karakterler) ekleniyor.

Böylelikle oyuncuların oyunla olan etkileşimi arttırılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda oyuna Vyse adında yeni bir ajan daha ekleniyor.

Oyuncular tarafından yeni ajan Vyse'ın ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor.

VYSE NE ZAMAN GELECEK?

Valorant'ın 26. ajanı Vyse, 28 Ağustos saat 23.00'ten itibaren yapılacak güncellemenin ardından aşamalı olarak tüm bölgelere getirilecek.

VYSE HANGİ ROLDE OYNANIYOR?

Riot Games'in açıkladığı bilgilere göre Vyse "Gözcü" rolünde oyuna ekleniyor.

Karakterin en çok ön plana çıkan yeteneği ise rakiplerinin silahlarına tutukluk yaptırması oldu.

Rakiplerin belirli bir alana girdiğinde yetenekleri sayesinde silahlarının tutukluk yapmasını sağlıyor.