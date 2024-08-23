Van Akcift'te deprem oldu! Kandilli 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:12
Kandilli Rasathanesi tarafından günlük deprem verileri anlık olarak paylaşılıyor. 23 Ağustos Cuma günü meydana gelen sarsıntının ardından Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde gibi soruların cevapları merak ediliyorken Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
23 Ağustos Cuma günü akşam saatlerine doğru Van'da yaşayan vatandaşlar tarafından hissedilen sarsıntının ardından deprem mi oldu sorusu gündeme geldi.
Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem verilerini araştırmaya başladı.
VAN AKCİFT'TE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre Van'ın Akcift ilçesinde bugün saat 16.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5 km derinliğinde meydana gelen deprem Ağrı ve çevre illerden de hissedildi.
SON DEPREMLERİN LİSTESİ 23 AĞUSTOS
Bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.56'da 3.0 ardından 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de saat 15.25'te 2.8 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: TGRT HABER