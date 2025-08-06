Van Gölü saçları sarartır mı? Van Gölü'nde sarışın olan çocuklar yeniden görüldü

Van Gölü, yaz aylarında çocukların sıkça yüzdüğü bir doğa harikası olarak biliniyor. Ancak gölde uzun süre vakit geçiren çocukların saçlarında gözlemlenen renk değişimi, dikkat çekici bir olay haline geldi.

VAN GÖLÜ SAÇLARI SARARTIR MI?

Van Gölü’nde yüzmenin saç renginde geçici değişikliklere yol açtığı, özellikle yaz aylarında sıkça gözlemlenen bir durumdur. Çocukların gölde uzun süre vakit geçirmesi, saçlarının sararmasına neden olan kimyasal ve çevresel faktörlerin etkisini artırıyor. Gölün sodalı suyu ve yüksek rakımda yoğunlaşan güneş ışınları, saç tellerindeki doğal pigmentleri etkileyerek renk açılmasını tetikliyor. Gözle görülen bu etki, genellikle yaz boyunca gölde sık sık yüzen çocuklarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ve geçici bir durum olarak biliniyor.

Kış aylarında ise saçlar genellikle orijinal rengine geri dönüyor. Saç rengindeki değişiklik durumu, saç tiplerinin, gölün alkali yapısına ve güneşin UV ışınlarına karşı daha hassas bir yapıya sahip olması nedeniyle özellikle kumral veya açık renk saçlı çocuklarda daha sık görülüyor. Esmer saçlı çocuklarda sararma etkisi daha az belirgin olurken, uzun süreli maruziyet bu çocuklarda da hafif bir renk değişimine yol açabiliyor.

VAN GÖLÜ'NDE SAÇLARI SARARAN ÇOCUKLAR GERÇEK Mİ?

Van Gölü’nde yüzen çocukların saçlarında sararma olması, sosyal medyada ortaya atılmış bir iddia değil, gerçektir. Özellikle yaz aylarında, gölde neredeyse her gün vakit geçiren çocukların saçlarında geçici bir renk açılması sıkça görülüyor. Gölün kimyasal yapısı, saç tellerindeki melanin pigmentlerini etkileyerek bu geçici sararmaya neden oluyor ve bu etki, çocukların gölde geçirdiği süreye bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

VAN GÖLÜ NEDEN SAÇLARI SARARTIR?

Van Gölü’nün sodalı suyu, yüksek miktarda sodyum karbonat, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller içeriyor ve bu mineraller saçın doğal yapısını etkileyerek renk değişimine yol açıyor. Sodalı su, saç tellerindeki melanin pigmentlerini kısmen etkileyerek doğal bir açıcı gibi davranıyor ve özellikle kumral veya açık renk saçlı çocuklarda bu etki daha belirgin hale geliyor. Yağlı ciltli çocuklarda, sodalı suyun ciltteki ölü tabakayı temizlemesi gibi saçta da benzer bir etki yaratarak renk açılmasını kolaylaştırdığı gözlemleniyor.

Bölgenin yüksek rakımı, yaklaşık 1.650 metre, güneş ışınlarının daha yoğun hissedilmesine neden oluyor ve UV ışınları saçtaki pigmentleri okside ederek renk açılmasını hızlandırıyor. Çocukların yaz boyunca gölde sıkça yüzmesi, saçların hem sodalı suya hem de güneşe uzun süre maruz kalmasına yol açıyor ve bu durum sararma etkisini daha da güçlendiriyor.