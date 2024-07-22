Van Gölü’nde rüya gibi bir manzara: Kızıl dolunay ve yakamoz şöleni!

22 Temmuz 2024 00:33 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 00:34

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen oluşturdu. Manzaranın güzelliğine kayıtsız kalamayan doğa fotoğrafçıları, kameralarıyla bu anları kayda almak için adeta yarıştılar. Bölge sakinleri de bu eşsiz doğa olayına tanıklık etmek için Ahlat'ın sahiline akın etti. Birçok kişi, Öğretmenevi iskelesine inerek bu büyüleyici manzaranın keyfini çıkardı.

FOTOĞRAFLIK KARELER

Van Gölü üzerinde yükselen dolunayı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Şu anda Ahlat’ta dolunayın yükselişini seyrediyoruz. Dolunay, Van Gölü’nde çok güzel bir görüntü ve yükseldikçe çok güzel bir yakamoz oluşturuyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu manzarayı kaçırmamak için geldik. Burada bunları görüntülüyoruz. Herkesi buraya fotoğraf çekmeye ve bu manzarayı seyretmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok görülmeye değer bir manzara, herkesi buraya fotoğraf çekmeye bekliyoruz” dedi.