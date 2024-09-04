Vaniköy'deki villada kaçak inşaat bugün yıkılıyor

04 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapı için karar çıktı. Vaniköy'de bulunan villadaki kaçak eklentilerin yıkılırken villa kimin, sahibi kim gündeme gelmişti.

İnşaat, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

ÜSKÜDAR VANİKÖY KAÇAK VİLLA İNŞAATI YIKILIYOR MU, NEDEN?

Vaniköy'de bulunan villada yer alan kaçak inşaat gündeme geldi. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tespit tutanağında doğal zemin ve bitki örtüsüne müdahalede olunduğu ve tahribat yapıldığı yer aldı. Tutanakta şu ifadeler yer almıştı:

"Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda; 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir”

Kaçak olarak inşa edilen yapı mühürlenmişti.

VANİKÖY'DEKİ VİLLA KİMİN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı bugün yıkılıyor. Bakanlığın konuyla ilişkin açıklaması şöyle oldu:

“Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti.

Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir”

Yapının müteahhidinin izin belgesi ibraz etmeyerek daha sonra vereceği eklenerek “Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur” denildi.