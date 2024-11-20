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Vapur seferleri iptal edildi mi? AKOM’dan fırtına uyarısı geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 22:34 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:54
Vapur seferleri iptal edildi mi? AKOM’dan fırtına uyarısı geldi

AKOM’dan yapılan fırtına uyarısının ardından yarın gerçekleşecek bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

AKOM ve AFAD’dan art arda gelen hava durumu açıklamalarının ardından bazı vapur​ seferlerinin iptal​ edildiği duyuruldu.

İDO FERİBOT​ SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle İstanbul​'da İDO seferlerinde yarın için iptal ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Vapur seferleri iptal edildi mi? AKOM’dan fırtına uyarısı geldi - 1. Resim

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 21 Kasım Perşembe günü için bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı:

  1. 07:45:Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
  2. 08:30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  3. 09:05: Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferimizi
  4. 12:30:Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 

Vapur seferleri iptal edildi mi? AKOM’dan fırtına uyarısı geldi - 2. Resim

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ YAPILACAK MI?

Yarın Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Öte yandan BUDO da yarınki feribot seferlerinden bazıları iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasındaki

  • Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
  • İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
  • Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve
  • Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

güzergahındaki toplam 8 sefer gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular
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Kaynak: TGRT Haber
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