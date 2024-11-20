Vapur seferleri iptal edildi mi? AKOM’dan fırtına uyarısı geldi

20 Kasım 2024 22:34 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:54

AKOM’dan yapılan fırtına uyarısının ardından yarın gerçekleşecek bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

AKOM ve AFAD’dan art arda gelen hava durumu açıklamalarının ardından bazı vapur​ seferlerinin iptal​ edildiği duyuruldu.

İDO FERİBOT​ SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle İstanbul​'da İDO seferlerinde yarın için iptal ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 21 Kasım Perşembe günü için bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı:

07:45:Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09:05: Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferimizi 12:30:Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ YAPILACAK MI?

Yarın Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

🔊Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Marmara ve Ege’de) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/qFg07HQAW3 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 20, 2024

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Öte yandan BUDO da yarınki feribot seferlerinden bazıları iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasındaki

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

güzergahındaki toplam 8 sefer gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.