Vapur seferleri iptal mi 1 Şubat? İstanbul’da sis etkili oluyor

01 Şubat 2025 13:57 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:01

1 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan yoğun sis sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Vapur ile yolculuk yapacak olan vatandaşlar iptal seferler duyurularını yakından takip ediyor.

Vapur fiyatları kaç TL oldu? Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar seferleri zamlandı

Vapur fiyatları kaç TL oldu? Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar seferleri zamlandı

Bugün İstanbul'da etkili olan sis deniz trafiğinde olumsuz durum yaşattı. Erken saatlerden itibaren geçerli olan puslu hava nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 1 ŞUBAT?

1 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı hatların seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda yer alan hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Sarıyer-Eminönü Hattı Seferleri

Anadolu Kavağı-Sarıyer Hattı Seferleri

Kadıköy-Beşiktaş Hattı Seferleri

14.10 Eminönü-Rumeli Kavağı Seferi

Bilgilerinize sunarız. "

İSTANBUL HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL?

Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan sis deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamaya göre ikinci duyuruya kadar bazı seferler iptal edildi. Bugün Sarıyer-Eminönü Hattı Seferleri, Anadolu Kavağı-Sarıyer Hattı Seferleri, Kadıköy-Beşiktaş Hattı Seferleri, 14.10 Eminönü-Rumeli Kavağı Seferinin iptal olduğu açıklandı.