Vapur seferleri iptal mi? 27 Aralık günü yağış sonrası gündeme geldi

27 Aralık 2024 17:12 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:17

İstanbul'da erken saatlerden beri etkili olan yağmur yağışı gün boyu devam etti. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmur sonrasında vapur kullanacak olanlar seferlerin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. Şehir hatları sitesinde iptal seferlerin hatları paylaşılıyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olan yağmurla beraber vapur seferlerinin iptal olup olmayacağı vatandaşın gündemine yerleşti. Yağış devam ederken akşam saatlerinde vapur kullanacak olanlar seferlerin durumunu merak ediyordu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 27 ARALIK CUMA?

İstanbul Şehir Hatları sitesinde yer alan bilgilere göre bugün iptal sefer bulunmuyor. Olumsuz hava şartlar yaşanması halinde bazı vapur seferleri geçici olarak iptal edilebiliyor. Fakat şu an için herhangi bir iptal duyurusu yer almadı.

İSTANBUL BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

27 Aralık Cuma günü hava durumu tahminine göre İstanbul'da yağışlar gün boyu devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurdumuzda parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var.

İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur beklenirken hava sıcaklıkları 6 olarak kaydedildi. İstanbul'da yağmur etkisini hafta sonu da sürdürecek.