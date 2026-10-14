Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 17:03

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

Vapur seferleri iptal mi son dakika 14 Ekim 2026 listesi açıklandı! İstanbul ve Bursa arasında deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü BUDO, İDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan sefer duyurularını yakından takip ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında yaşanan değişiklikler, özellikle Mudanya-Kabataş hattı ile İstanbul, Armutlu ve Bursa bağlantılı deniz otobüsü seferlerini gündeme getirdi. BUDO tarafından yapılan duyuruda günün belirli saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan dört seferin iptal edildiği bildirildi. Vapurlar iptal mi? BUDO-İDO iptal seferler bugün için açıklandı.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 17:03

14 Ekim 2026 Çarşamba günü ve arasındaki deniz ulaşımında, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerine yönelik iptal kararları alındı. 'nun Mudanya-Kabataş hattında karşılıklı dört seferi programdan çıkarılırken İDO, İstanbul, Armutlu ve Bursa bağlantılı iki seferin gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. tarafından paylaşılan bilgilendirmede ise Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatlarının Sütlüce uğramaları ile 16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Deniz yoluyla seyahat edecek yolcuların, yolculuk öncesinde ilgili işletmelerin duyurularını ve sefer bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Vapurlar iptal mi 14 Ekim 2026? İşte iptal olan vapur seferleri…

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA!

14 Ekim 2026 Çarşamba günü deniz ulaşımına ilişkin yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği ve belirli hatlarda iskele uğramalarına yönelik değişiklikler bulunduğu bildirildi. İstanbul ile Bursa arasında seyahat eden yolcuları ilgilendiren duyurularda BUDO ve İDO seferleriyle ilgili iptal bilgileri paylaşılırken Şehir Hatları da bazı güzergahlardaki uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

BUDO'nun duyurusuna göre Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerden dört tanesi gerçekleştirilmeyecek. İDO'nun açıklamasında ise Kadıköy, Yenikapı, Armutlu ve Bursa bağlantılı 17.35 seferi ile Bursa'dan hareket eden ve Armutlu, Yenikapı, Kadıköy ve Kabataş güzergâhını kapsayan 18.30 seferinin iptal edildiği belirtildi. Şehir Hatları açıklamasında da bazı hatların Sütlüce uğramaları ile Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasına ilişkin bilgi verildi.

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

Şehir Hatları tarafından 14 Ekim 2026 tarihli son açıklama ise şöyledir:

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir.

Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy Haliç Hattı seferlerinin Sütlüce uğramaları

16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğraması

Bilgilerinize sunarız.

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

İPTAL VAPUR SEFERLERİ

14 Ekim 2026 tarihinde iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri arasında BUDO'nun Mudanya-Kabataş hattındaki dört seferi bulunuyor. Bursa (Mudanya) çıkışlı 16.00 ve 19.00 seferleri ile İstanbul (Kabataş) çıkışlı 16.30 ve 19.30 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada da İstanbul, Armutlu ve Bursa bağlantılı iki seferin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa güzergâhındaki 17.35 seferi ile Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş güzergâhındaki 18.30 seferi, hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi. Her iki sefer için iptal duyurusunun 14 Ekim 2026 tarihinde saat 13.05'te yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

Şehir Hatları tarafından yayımlanan açıklamada ise Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hattı seferlerinin Sütlüce uğramalarının gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Ayrıca 16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasının da yapılamayacağı belirtildi.

İDO-BUDO İPTAL SEFERLER

BUDO'nun 14 Ekim 2026 Çarşamba günü için yaptığı açıklamada, Mudanya-Kabataş hattında dört seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferlerin saatleri 16.00, 16.30, 19.00 ve 19.30 olarak duyuruldu.

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

İDO'nun duyurusunda ise 17.35 ve 18.30 saatlerinde yapılması planlanan iki seferin iptal edildiği açıklandı. İlk sefer Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa güzergâhını kapsarken ikinci sefer Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş hattında gerçekleştirilecekti. Her iki iptal kararının da olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı ve yolculara duyurulduğu bildirildi.

ETİKETLER
#İstanbul
#bursa
#İdo
#budo
#Şehir Hatları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.