Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İDO-BUDO iptal seferler açıklandı

14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul ve Bursa arasındaki deniz ulaşımında, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerine yönelik iptal kararları alındı. BUDO'nun Mudanya-Kabataş hattında karşılıklı dört seferi programdan çıkarılırken İDO, İstanbul, Armutlu ve Bursa bağlantılı iki seferin gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Şehir Hatları tarafından paylaşılan bilgilendirmede ise Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatlarının Sütlüce uğramaları ile 16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Deniz yoluyla seyahat edecek yolcuların, yolculuk öncesinde ilgili işletmelerin duyurularını ve sefer bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Vapurlar iptal mi 14 Ekim 2026? İşte iptal olan vapur seferleri…

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA!

14 Ekim 2026 Çarşamba günü deniz ulaşımına ilişkin yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği ve belirli hatlarda iskele uğramalarına yönelik değişiklikler bulunduğu bildirildi. İstanbul ile Bursa arasında seyahat eden yolcuları ilgilendiren duyurularda BUDO ve İDO seferleriyle ilgili iptal bilgileri paylaşılırken Şehir Hatları da bazı güzergahlardaki uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.

BUDO'nun duyurusuna göre Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerden dört tanesi gerçekleştirilmeyecek. İDO'nun açıklamasında ise Kadıköy, Yenikapı, Armutlu ve Bursa bağlantılı 17.35 seferi ile Bursa'dan hareket eden ve Armutlu, Yenikapı, Kadıköy ve Kabataş güzergâhını kapsayan 18.30 seferinin iptal edildiği belirtildi. Şehir Hatları açıklamasında da bazı hatların Sütlüce uğramaları ile Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasına ilişkin bilgi verildi.

Şehir Hatları tarafından 14 Ekim 2026 tarihli son açıklama ise şöyledir:

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir.

Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy Haliç Hattı seferlerinin Sütlüce uğramaları

16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğraması

Bilgilerinize sunarız.

İPTAL VAPUR SEFERLERİ

14 Ekim 2026 tarihinde iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri arasında BUDO'nun Mudanya-Kabataş hattındaki dört seferi bulunuyor. Bursa (Mudanya) çıkışlı 16.00 ve 19.00 seferleri ile İstanbul (Kabataş) çıkışlı 16.30 ve 19.30 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada da İstanbul, Armutlu ve Bursa bağlantılı iki seferin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa güzergâhındaki 17.35 seferi ile Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş güzergâhındaki 18.30 seferi, hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi. Her iki sefer için iptal duyurusunun 14 Ekim 2026 tarihinde saat 13.05'te yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şehir Hatları tarafından yayımlanan açıklamada ise Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hattı seferlerinin Sütlüce uğramalarının gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Ayrıca 16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasının da yapılamayacağı belirtildi.

İDO-BUDO İPTAL SEFERLER

BUDO'nun 14 Ekim 2026 Çarşamba günü için yaptığı açıklamada, Mudanya-Kabataş hattında dört seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferlerin saatleri 16.00, 16.30, 19.00 ve 19.30 olarak duyuruldu.

İDO'nun duyurusunda ise 17.35 ve 18.30 saatlerinde yapılması planlanan iki seferin iptal edildiği açıklandı. İlk sefer Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa güzergâhını kapsarken ikinci sefer Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş hattında gerçekleştirilecekti. Her iki iptal kararının da olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı ve yolculara duyurulduğu bildirildi.