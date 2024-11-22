Vapur seferleri iptal oldu mu? Seferlere fırtına engeli
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:04
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle bu gece ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul’da da bazı seferlerin yapılmayacağı açıklandı.
Marmara’da etkili olması beklenen fırtınaya karşı peş peşe gelen uyarıların ardından vatandaşlar iptal edilen vapur seferlerini araştırmaya başladı.
İSTANBUL’DA 2. DUYURYA KADAR SEFERLER İPTAL
Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar;
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması,
- Büyükada-Sedef Adası ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı seferleri yapılamayacak.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU MU?
Öte yandan Çanakkale Boğazı ile adalar hattında çalışan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruya göre, bu gece Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 00.00 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 23.00'teki vapur seferleri iptal edildi.
Öte yandan yarın da;
- Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00,
- Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00, 06.00,
- 07.15, Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 07.30 ve
- Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 07.30'daki seferler aynı nedenle gerçekleştirilemeyecek.
Sıkça Sorulan Sorular
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Kaynak: TGRT Haber