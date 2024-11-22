Vapur seferleri iptal oldu mu? Seferlere fırtına engeli

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:04

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle bu gece ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul’da da bazı seferlerin yapılmayacağı açıklandı.