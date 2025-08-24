Vatan Caddesi kapalı mı, neden kapalı? İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul'da 24 Ağustos 2025 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada bugün saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı olacak olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, neden kapalı sorularının cevapları araştırılıyor.

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Vatan Caddesi bugün trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'nin yanı sıra trafiğe kapatılan diğer yollar ise şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

VATAN CADDESİ NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova kapsamında kapatıldı.

Vatandaşların şu alternatif yolları kullanabileceği açıklandı: