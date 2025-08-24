Vatan Caddesi kapalı mı, neden kapalı? İstanbul Valiliği açıklama yaptı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolların arasında Vatan Caddesi de bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Vatan Caddesi'nin neden kapalı olduğu merak ediliyor.
İstanbul'da 24 Ağustos 2025 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatıldı.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada bugün saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı olacak olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Vatandaşlar tarafından Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, neden kapalı sorularının cevapları araştırılıyor.
VATAN CADDESİ KAPALI MI?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Vatan Caddesi bugün trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'nin yanı sıra trafiğe kapatılan diğer yollar ise şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
VATAN CADDESİ NEDEN KAPALI?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova kapsamında kapatıldı.
Vatandaşların şu alternatif yolları kullanabileceği açıklandı: