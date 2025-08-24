Menü Kapat
Vatan Caddesi kapalı mı, neden kapalı? İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolların arasında Vatan Caddesi de bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Vatan Caddesi'nin neden kapalı olduğu merak ediliyor.

İstanbul'da 24 Ağustos 2025 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatıldı. tarafından yapılan açıklamada bugün saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı olacak olan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Vatandaşlar tarafından trafiğe kapalı mı, neden kapalı sorularının cevapları araştırılıyor.

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Vatan Caddesi bugün trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'nin yanı sıra trafiğe kapatılan diğer yollar ise şöyle:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
  • D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
  • Girişleri
  • 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes
  • Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  • Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
VATAN CADDESİ NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 24 Ağustos 2025 Pazar günü Vatan Caddesi, 'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova kapsamında kapatıldı.

Vatandaşların şu alternatif yolları kullanabileceği açıklandı:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D 100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu
