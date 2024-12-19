Vatandaşın gündeminde aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı var

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Aralık 2024 00:05 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:24

Türkiye Aile Destek Programı dâhilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 2024 yılı sene sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Sürenin uzatılıp uzatılmadığı ise merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıldır ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyordu. Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI? Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı. Öte yandan 2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtmişti. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapıldı. Sıkça Sorulan Sorular Aile destek ödemesi ne kadar? 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ila 1.250 TL İlgili Haberler Aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği vatandaşın gündeminde Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Milyonlarca vatandaşın gündeminde Maaşlar en düşük 30 bin TL oldu! 20 bin TL de nakit destek verilecek