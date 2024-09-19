Vatikan 15 yıllık çalışmasını tamamladı! 43 yıllık sırrı açıklamaya hazırlanıyor

19 Eylül 2024 13:31 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:52

Vatikan, Bosna Hersek'in güneyindeki sıradan bir köyde Meryem Ana'nın 'göründüğü' haberlerine ilişkin 15 yıllık çalışmasını tamamladı. 43 yıldır süre gelen sır ile alakalı raporunu açıklamaya hazırlanıyor.

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Bosna Hersek​'in güneyinde yer alan Međugorje köyünde 1981 yılında, çocuklar ve gençler tarafından bir tepede Meryem Ana​'nın göründüğü bildirilmişti.

Vatikan​, Roma Katolikliğinin en tartışmalı olaylarından biri olan, Bosna Hersek'in güneyindeki sıradan bir köy olan Međugorje'de Meryem Ana'nın "göründüğü" haberlerine uzun zamandır beklenen değerlendirmesini yapıyor.

Euronews'in haberine göre, yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın ardından Vatikan'ın doktrin ofisi başkanı Kardinal Víctor Manuel Fernández, bu Vatikan'ın "Međugorje'nin ruhani deneyimi" olarak adlandırdığı olayla ilgili planlanan basın toplantısına öncülük edecek.

1981 yılında 6 kişiden oluşan çocuk ve genç, Bosna Hersek'in Međugorje köyündeki bir tepede Meryem Ana'yı gördüklerini bildirdiler. Çocuklardan bazıları o zamandan beri düzenli olarak, neredeyse her gün bu görüntülerin gerçekleştiğini ve Meryem Ana'nın kendilerine mesajlar gönderdiğini ileri sürmüşlerdi.

HRİSTİYANLARIN UĞRAK NOKTASI OLDU

Ardından Međugorje köyü, Hıristiyanlar için Avrupa'da önemli bir merkez haline gelerek yıllar içinde milyonlarca kişinin akın etmesine neden olmuştu. Türbenin web sitesinde yayınlanan ve ziyaret eden Katoliklerin sayısını kabaca tahmin eden istatistiklere göre, sadece geçen yıl 1,7 milyon Efkaristiya gofreti dağıtıldı.

Ancak, Fatima ya da Lourdes gibi daha iyi bilinen ve yerleşik Katolik mabetlerinin aksine, Međugorje'de gerçekleştiği ileri sürülen görüntüler Vatikan tarafından hiçbir zaman gerçek olarak ilan edilmedi.

Yıllar içinde yerel piskoposlar ve Vatikan yetkilileri, devam eden görüntülere ilişkin raporlarını ekonomik çıkarların yönlendirmiş olabileceği endişesiyle görenlerin güvenilirliği ve motivasyonları konusunda şüpheye düştü.

PAPA 2 KİŞİSEL ELÇİSİNİ ATADI

2010 yılında eski Papa 16. Benedikt, bildirilen görüntülerin resmen araştırılması için ilahiyatçılar ve piskoposlardan oluşan uluslararası bir komisyon atadı ve başına Roma vekili Kardinal Camillo Ruini'yi getirdi.

Papa Francis de, türbeyi ve oradaki inananların ihtiyaçlarını denetlemek üzere 2 kişisel elçi atamaya devam etti ve 2019'da resmi kilise haclarına açıkça izin verirken, bu iznin bildirilen görüntüler gerçekliği hakkında bir karar anlamına gelmediğini açıkça belirtti.