Venom serisinin 3. filmi 'Venom: The Last Dance' 24 Ekim 2024'te yayınlanacak

03 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:37

Spider-Man 2 PC için sistem gereksinimleri belli oldu

Spider-Man 2 PC için sistem gereksinimleri belli oldu

Serinin önceki filmleriyle büyük başarı elde eden Sony, Venom'un 3. filminde bu kez izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkaracak.

VENOM 3: THE LAST DANCE NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Venom serisinin merakla beklenen 3. filmi "Venom: The Last Dance", 24 Ekim 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.

Film, vizyona girdikten sonra herhangi bir dijital platformda yayınlanacak mı henüz belirsiz.

Yeni filmde, Eddie Brock ve Venom’un karşısına çıkacak yeni tehditler ve maceralar merakla bekleniyor.

Hayranları, Tom Hardy'nin performansını ve serinin getirdiği yenilikleri görmek için sabırsızlanıyor.

Sony, henüz filmin konusu hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.