Vergi düzenlemesinin ilk 7 maddesi Meclis’ten geçti! Borcu yoktur belgesi, yurt dışı çıkış harcı, kıymetli madenler için düzenleme geldi

25 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:06

Danıştay’ın iptal kararı doğrultusunda özel alacakların tahsilinden farklı olarak kamu gücüne dayanarak cebren tahsil edilmesini içeren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da değişikliğe gidildi.

VERGİ DÜZENLEMESİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, İLK 7 MADDESİ NEDİR?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ekonomik vergi adaletini artırmayı ve emeklilerin mali refahını desteklemeyi amaçlayan vergi paketinin ilk 7 maddesi şu şekildedir;

Ödemelerde Borcu Yoktur Belgesi Aranılması: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na bağlı kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerince, mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme ve icra emirleri üzerine yapılacak ödemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “borcu yoktur” belgesi aranması yönünde yetki verilecek.

Pay Senetleri Gelir Vergisinden Muaf Tutulacak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre; teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetleri, verildiği tarihteki değeri, yıllık brüt ücretinin tamamını aşmayan kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak.

Hizmet erbabı tarafından bu şekilde alınan pay senetleri, 3 yıl içinde elden çıkarılırsa muafiyet ortadan kalkacak ve vergi tam olarak alınacak.

4 ila 6 yıl içinde elden çıkarılan pay senetlerinde yüzde 75, 7 ila 12 yıl içerisinde elden çıkarılma durumunda yüzde 25 vergiye tabi tutulacak. Gecikme faizi ise işverenlerden tahsis edilecek.

Bu uygulamaya ilişkin kuralları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olacak.

Yüzde 20’den Fazla Fark Tespitinde Mükellef İzah: Mükellefler gözetiminde yapılacak yoklamalar sonucunda tespit edilen günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak vergi borcuna tabi olan kişilerin aylık ve yıllık hasılat tutarları saptanacak. Bu şekilde tespit edilen hasılat tutarlarıyla mükellefler tarafından bildirilen hasılat tutarları arasında karşılaştırma yapılarak aradaki farkın yüzde 20’den fazla olması durumunda Vergi Usül Kanunu’nda yer alan “izaha davet müessesesi” kapsamında izaha davet edilecek.

Elektronik Ticarette Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi: Elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları ve aracılarının yaptıkları ödemelerde vergi kesintisi uygulanacak.

Gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve faaliyet konuları dikkate alınarak vergi kesintisi yapılacak.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına göre Vergi Usül Kanunu’nda değişiklik yapılarak; teminat uygulanacak mükelleflerden istenecek üst sınır 10 milyon lirayı geçmeyecek ve düzenlenmiş sahte belge tutarının yüzde 10’u kadar olacak.

Teminat süresi 30 günden 60 güne çıkarılarak yükümlülüklerini yerine getiren vergi borcuna tabi olan kişilere teminat iade edilecek.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Edilecek: Vergi Usül Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin yetki kapsamı kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla genişletilecek.

Dijital Ortamlarda Vergi Güvenliği: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik ticaretin yanında internet dahil olmak üzere her türlü dijital ortamın reklam, ilan, satış ve kiralama gibi iktisadi ve ticari amaçlarla kullanıldığı durumlarda vergi güvenliği sağlanacak.

Kıymetli Madenler Borsası: Kıymetli madenler borsasında işlem gören kıymetli madenlerin değerleme işlemlerinde, değerleme ölçüsü olarak borsa rayici kullanılabilecek.

Kıymetli madenlere dayalı olarak açılan mevduat ve kredi hesaplarından kaynaklı alacak ve borçların değerleme günü kıymeti ircasına ilişkin olarak mevcut uygulamadaki gibi Kanun'un “yabancı paralar”, “alacaklar” ve “borçlar” hükümleri geçerli olacak.

YURT DIŞI HARÇ BEDELİ NE KADAR OLDU?

Düzenlemeyle birlikte 150 lira olan yurt dışı harç bedeli 500 liraya yükseltilecek ve bu miktar her yıl düzenli olarak değerleme oranına göre artacak.