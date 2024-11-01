Vergi yüzsüzleri listesi açıklanıyor! 36 bin 806 isim yayınlanacak

01 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:15

Vergi yüzsüzleri listesi bugün açıklanıyor. Kamuoyunda devlete vergi borcu ve cezası bulunan 36 bin 806 isim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından listelenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, ödenmemiş vergi ve cezaların toplamının 914,9 milyar lira olduğunu açıkladı. Tahsil edilemeyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi.​​​​​​​

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vergi yüzsüzleri listesinin ne zaman açıklanacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete vergi borcu​ olanları açıklama kararı aldıklarını anımsatarak, 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların bugün ilan edileceğini belirtti.

Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ NEREDE YAYINLANACAK?

Kamuoyunda devlete vergi borcu ve cezası bulunan 36 bin 806 ismin yer aldığı vergi yüzsüzleri listesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edilecek.

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNDE NE KADAR BORÇ VAR?

Bakan Şimşek, listede yer alan 30 bin 696’sının borcunu tahsil kabiliyeti olmadığını belirterek ödenmemiş vergi ve cezaların toplamının 914,9 milyar lira olduğunu açıkladı. Tahsil edilemeyecek alacak tutarının ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi.