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Vezirköprü'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 18:29 - Güncelleme : 23 May 2024 18:31
Vezirköprü&#039;de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amasya, Çorum gibi illerde de hissedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Vezirköprü ilçesi olarak tespit edildi.

Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

İlk gelen bilgilere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar meydana gelmedi.

Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.

Kaynak: TGRT Haber
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