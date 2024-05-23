Vezirköprü'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

23 May 2024 18:29 - Güncelleme : 23 May 2024 18:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Vezirköprü ilçesi olarak tespit edildi.

Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

İlk gelen bilgilere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar meydana gelmedi.

Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.