Vezirköprü'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 18:29 - Güncelleme : 23 May 2024 18:31
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amasya, Çorum gibi illerde de hissedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Vezirköprü ilçesi olarak tespit edildi.
Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.
İlk gelen bilgilere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar meydana gelmedi.
Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.
Kaynak: TGRT Haber