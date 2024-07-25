VGM 122 personel alımında mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı

25 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:36

Mühendis, sosyal korumacı, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere çeşitli sektörlerden 4/B personel alımı yapılacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru sonuçlarının yayımlandığını bildirdi.

VGM 4/B PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4/B personel alımı için mülakata girmeye hak kazanan adayların sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

VGM tarafından yayımlanan duyuru;

“Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi; sözlü sınav yapmaksızın Avukat, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi ile Şoför kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde 2022 KPSS (B) puan sıralamasına göre oluşturulan asıl ve yedek listeye girmeye hak kazananlar aşağıda yer almaktadır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların (Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi) listelerde belirtilen mülakat tarihi ve saatinde Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) Personel Daire Başkanlığında bulunmaları gerekmektedir. Mülakata girecek adayların yanlarında sadece kimlik belgelerini getirmeleri yeterli olacaktır. Sözlü sınava girecek adayların bu aşamada evrak teslim etmelerine gerek yoktur.

Avukat, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi ile Şoför kadrolarına asıl listede yer alanların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 09 Ağustos 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

Asıl kazananlardan hakkından feragat eden, süresinde başvurmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yerlerine yedek listeden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu durumda Kurumumuzun internet adresinden yayınlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.”

VGM MÜLAKATA GİRECEK KADROLAR HANGİLERİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne alınacak 4/B personel alımı mülakatları mühendis, sosyal çalışmacı ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak.

VGM MÜLAKATA HANGİ KADROLAR GİRMEYECEK?

122 personel alımı için sözlü sınav yapılmadan atanacak kadrolar; avukat, büro personeli, temizlik görevlisi ve şoför olarak belirlendi.

VGM MÜLAKATA GİDERKEN HANGİ BELGELER GÖTÜRÜLMELİ?

Tam teşekkülü hastaneden alınan Sağlık Raporu,

Diplomanın Aslı veya Noter İmzalı Fotokopisi,

Adli Sicil Belgesi,

6 adet yeni çektirilmiş Vesikalık Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Askerlik Durum Belgesi,

Sürücü Belgesi