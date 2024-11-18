Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sorgulama ekranı

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sorgulama ekranı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 22:28
VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları 18 Kasım tarihinde erişime açıldı. VGM burs sorgulama ekranı araştırma konusu oldu.

Yükseköğrenim VGM burs​ sonuçları 18 Kasım tarihinde ilan edildi.

Öğrenciler T.C kimlik no, isim, soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü​ VGM burs sonuçlarını öğrenecekler.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sorgulama ekranı - 1. Resim

VGM BURS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2024 2025 DÖNEMİ VGM burs başvuru sonuçları "/burs.vgm.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için kişisel bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sorgulama ekranı - 2. Resim

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak.

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular
2.000,00 TL

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
vgm bursburs sonuçlarıvakıflar genel müdürlüğü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...