VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sorgulama ekranı
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları 18 Kasım tarihinde erişime açıldı. VGM burs sorgulama ekranı araştırma konusu oldu.
Yükseköğrenim VGM burs sonuçları 18 Kasım tarihinde ilan edildi.
Öğrenciler T.C kimlik no, isim, soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçlarını öğrenecekler.
VGM BURS SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2024 2025 DÖNEMİ VGM burs başvuru sonuçları "/burs.vgm.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için kişisel bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak.
2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.