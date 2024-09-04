VGM burs başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor

04 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:12

İhtiyaç sahibi olan öğrencilere verilen destek ödemesi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna başvuru yapacak olan öğrenciler merakla tarihlerin duyurulmasını bekliyorken henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkemizde eğitim gören öğrencilere verilen VGM bursu 2024 yılında ekim aylarında başvurular alınmıştı.

VGM BURSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene başvuruların başlayacağı tarih henüz belli olmazken geçtiğimiz sene ortaöğrenim 1-31 Ekim aralığında , 20-31 Ekim aralığında yükseköğrenim başvuruları alınmıştı.

2024 yılında da ekim ayında sürecin başlaması bekleniyor.

2024 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Şartları tamamlayarak başvuru almaya hak kazanan adaylar ödemelerini her ayın 10'una kadar alabiliyorken öğrencilerin hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılıyor.

Bu yılın ücretleri henüz duyurulmazken geçen sene ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL olmuştu.

Yükseöğrenim eğitimi alanlar için ise 1.250 TL ödeme yapıldı.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise 1.250 TL olarak paylaşılmıştı.

2024 ocak ayında yükseköğrenim burs ücreti 2.000 TL'ye çıkmıştı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, yabancı uyruklu öğrencilere, polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere, bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

VGM BURSUNU İKİ KARDEŞ ALABİLİR Mİ?

İki kardeş aynı bursu aynı zamanda alamaz. Bir kardeş ortaöğrenim alırken diğer kardeş yükseköğrenim bursu alabiliyor.