VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden burs alan öğrenciler merak ediyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 00:36 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:57

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2024 2025 öğretim yılı için yükseköğrenim bursu alacak olan öğrenciler burs ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor.