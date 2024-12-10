VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden burs alan öğrenciler merak ediyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2024 2025 öğretim yılı için yükseköğrenim bursu alacak olan öğrenciler burs ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 18 Kasım tarihi itibariyle açıklandı.
Burs alacak öğrenciler yatacak burs miktarını ve burs ücretlerinin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırıyor.
VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin alacağı bursları, burs ödemesi yapılacak aylarda her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine resmi internet adresi olan www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
2025 VGM BURSU NE KADAR?
2024 yılı Ocak ayından itibaren öğrencilere yatırılan yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.
2025 yılında öğrencilere yatırılacak VGM burs miktarı henüz duyurulmadı.