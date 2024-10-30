VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 08:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 08:49
Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvuru süreci devam ediyor. VGM burs başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.
VGM, öğrenimine yüksekokullarda devam eden öğrencilere burs desteği verecek. Üniversite öğrencilerinin burs başvurularını tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları devam ediyor. Başvuru işlemlerinin 31 Ekim Perşembe günü sona ermesiyle değerlendirme işlemleri başlayacak.
2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının, aralık ayında açıklanması bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru işlemlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden tamamlayacak.
Kaynak: TGRT Haber