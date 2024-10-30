Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 08:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 08:49
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvuru süreci devam ediyor. VGM burs başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

VGM, öğrenimine yüksekokullarda devam eden öğrencilere burs desteği verecek. Üniversite öğrencilerinin burs başvurularını tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü​ burs başvuruları devam ediyor. Başvuru işlemlerinin 31 Ekim Perşembe günü sona ermesiyle değerlendirme işlemleri başlayacak. 

2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının, aralık ayında açıklanması bekleniyor.

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor - 1. Resim

VGM BURS BAŞVURUSU​ NASIL YAPILIR?

Burs başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru işlemlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden tamamlayacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
vakıflar genel müdürlüğüburs başvurusu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...