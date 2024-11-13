VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

13 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:02

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından VGM burs başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

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VGM, öğrenimine yüksekokullarda devam eden öğrencilere burs desteği verecek. Üniversite öğrencilerinin burs başvurularını tamamlanmasıyla değerlendirme süreci başladı.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri 31 Ekim Perşembe günü sona ermesiyle değerlendirme işlemleri başladı.

KYK burs sonuçlarının 5 Kasım Salı günü açıklanmış olması nedeniyle VGM yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin kasım ayında tamamlanıp ilan edilmesi bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?

VGM yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.