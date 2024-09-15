VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak

15 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:34

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları gündeme geldi. Öğrenciler ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGB burs başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılında verilecek olan burs başvurularının ne zaman başlayacağı ise öğrenciler tarafından araştırılıyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

VGM tarafından açıklanan bilgilere göre ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yükseköğrenim burs başvurularının tarihi ise henüz açıklanmadı.

VGM BURSU NE KADAR 2024?

2024-2025 eğitim öğretim yılında VGM bursu kazanan öğrencilere ne kadar verileceği henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz sene ekim ayından itibaren ortaöğrenim öğrencilerine 750 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise 1.250 TL burs verilmişti.