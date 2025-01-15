Victor Nelsson gidiyor mu? Galatasaray’dan Victor Nelsson kararı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 18:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:09

Transfer gündeminde yaşanan haraketlilik devam ederken Galatasaray’da iç transferde de yeni haberler geliyor. Sarı kırmızılı ekipte Victor Nelsson’un durumu da tartışma konusu oldu.