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Victor Nelsson gidiyor mu? Galatasaray’dan Victor Nelsson kararı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Ocak 2025 18:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:09
Victor Nelsson gidiyor mu? Galatasaray’dan Victor Nelsson kararı

Transfer gündeminde yaşanan haraketlilik devam ederken Galatasaray’da iç transferde de yeni haberler geliyor. Sarı kırmızılı ekipte Victor Nelsson’un durumu da tartışma konusu oldu.

Galatasaray​'da sözleşme yenilemek için masaya oturulan Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson​ ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Victor Nelsson gidiyor mu? Galatasaray’dan Victor Nelsson kararı - 1. Resim

VİCTOR NELSSON GİDİYOR MU?

Galatasaray’da Victor Nelsson’un takımdaki geleceği netleşmeye başladı.

Danimarka’da Burnley​, Nelsson’a teklif yaparken tecrübeli oyuncu alt ligden gelen bu teklifi geri çevirdi.

Rennes’den ve Anderlecht’ten teklifler geldi ancak Galatasaray 10 milyonun altındaki teklifleri geri çevirdi.

Victor Nelsson gidiyor mu? Galatasaray’dan Victor Nelsson kararı - 2. Resim

NELSSON SÖZLEŞME YENİLEDİ Mİ?

Galatasaray daha önce Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturmuştu.

Victor Nelsson Galatasaray’ın teklifini geri çevirmiş ve yıllık 2 milyon Euro talep etmişti.

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Kaynak: TGRT Haber
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