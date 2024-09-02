Victor Osimhen, 2021 yılında oynanan Inter maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle maske takıyor

02 Eylül 2024 17:28 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:32

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Napoli'de gözden çıkarılan yıldız oyuncu Victor Osimhen için Galatasaray devreye girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı milli santrafor ile sarı-kırmızılılar anlaştı ve kulüp ile görüşmeler için İtalya'ya gitti.

Ortaya çıkan haberlerin ardından Victor Osimhen'in neden maske taktığı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

VİCTOR OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Victor Osimhen, 2021 yılında Napoli ve Inter arasında oynanan karşılaşmada büyük bir kaza geçirdi.

Inter'ın defans oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan yıldız futbolcunun yüzünü tekrar toparlamak için doktorlar ameliyat ile altı plaket ve 18 vida taktı.

Yaşanan sakatlığın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Victor Osimhen maske ile dönmek zorunda kaldı.

VİCTOR OSİMHEN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Geçtiğimiz sezon Bologna deplasmanında Victor Osimhen'in penaltı kaçırmasının ardından, kulüp tarafından alaylı bir paylaşım yapılmıştı.

Paylaşımın ardından yıldız futbolcunun kulübüne karşı yasal yollara başvuracağına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Victor Osimhen'in bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde yer alan Al Ahli'ye transferi ise son gün iptal olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından kulüp ile arası açılan yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı.