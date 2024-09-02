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Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi! Napoli'de geçen sezon 32 maçta 17 gol attı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:31
Victor Osimhen&#039;in Galatasaray&#039;a transfer olacağı iddia edildi! Napoli&#039;de geçen sezon 32 maçta 17 gol attı

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Napoli'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Victor Osimhen, Galatasaray'ın radarına takıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetlerin ardından taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için harekete geçtiği iddia edildi.

Taraftarlar tarafından Victor Osimhen Galatasaray'a gelecek mi, kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi! Napoli'de geçen sezon 32 maçta 17 gol attı - 1. Resim

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Napoli'ye Victor Osimhen için teklif yaptı.

Oyuncunun 11 milyon Euro maaşının tamamının Galatasaray tarafından karşılanacağı ve yıldız ismin 1 yıllık kiralanacağı belirtildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yıldız futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak gitmesini onayladı.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi! Napoli'de geçen sezon 32 maçta 17 gol attı - 2. Resim

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 yılında Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi.

Yıldız isim 2017 yılında Wolfsburg'da kariyerine başladı.

Daha sonra sırayla Charleroi, Lille ve Napoli gibi takımlarda forma giydi.

Nijerya U-17, U-23 ve A takımda forma giyen yıldız isim 2022-2023 sezonunda Serie A'da gol kralı oldu.

2021-2023 ve 2019-2020 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde de gol kralı olan Victor Osimhen geçen sezon oynadığı 32 maçta 2 bin 476 dakika süre alarak 17 gol, 4 asist yaptı.

Bu maçlarda sadece 4 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü. 

VİCTOR OSİMHEN KAÇ YAŞINDA?

29  Aralık 1998 yılında dünyaya gelen Victor Osimhen, 2024 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

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Kaynak: TGRT HABER
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Daha en iyi telefonu Find x2 modeline vermedi Android 12 yi bidaha oppomu asla

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Güncelleme konusunda Apple bir numara anında güncellemesini yayınlıyor, Android te bekle ki gelecek diye net bir bilgi bile verilmiyor, Android bir telefonu azami dört yıl kullanırsınız, Apple iPhone telefonu yedi yıl kullanırsınız, bende var iPhone 7 plus 2016 da alındı hiçbir sorunu yok,arada kaç tane Android telefon gitti...

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Oppo reno 4 lite kullanıyorum ama android 12 alacak mı sizce? Neden 12 android gelemecek neden olur? ????????????

Serkan 1 Mart 2022 15:46

Mart geldi renk 5 yama geldi 12 gene yok

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