Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi! Napoli'de geçen sezon 32 maçta 17 gol attı

02 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:31

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetlerin ardından taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için harekete geçtiği iddia edildi.

Taraftarlar tarafından Victor Osimhen Galatasaray'a gelecek mi, kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Napoli'ye Victor Osimhen için teklif yaptı.

Oyuncunun 11 milyon Euro maaşının tamamının Galatasaray tarafından karşılanacağı ve yıldız ismin 1 yıllık kiralanacağı belirtildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yıldız futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak gitmesini onayladı.

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 yılında Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi.

Yıldız isim 2017 yılında Wolfsburg'da kariyerine başladı.

Daha sonra sırayla Charleroi, Lille ve Napoli gibi takımlarda forma giydi.

Nijerya U-17, U-23 ve A takımda forma giyen yıldız isim 2022-2023 sezonunda Serie A'da gol kralı oldu.

2021-2023 ve 2019-2020 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde de gol kralı olan Victor Osimhen geçen sezon oynadığı 32 maçta 2 bin 476 dakika süre alarak 17 gol, 4 asist yaptı.

Bu maçlarda sadece 4 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.

VİCTOR OSİMHEN KAÇ YAŞINDA?

29 Aralık 1998 yılında dünyaya gelen Victor Osimhen, 2024 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.