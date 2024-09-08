Victor Osimhen'in maskesinin ne kadara satılacağı Galatasaray tarafından duyuruldu

08 Eylül 2024 12:37 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:08

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle maçlarda maske takıyor. Taraftarlar tarafından maskenin ne kadara satışa çıkacağı ise merak ediliyor.

Dünyanın en değerli oyuncularından biri olan Victor Osimhen, 1 yıllığına Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar tarafından yıldız futbolcunun kullandığı siyah maskenin satışa çıkacağı çıkacağı açıklanmıştı.

Osimhen'in maskesinin ne kadara satışa çıkacağı belli oldu.

VİCTOR OSİMHEN'İN MASKESİ NE ZAMAN, NE KADARA SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma göre Osimhen'in maskesi GS Store mağazalarında ve internet adresinde satışa çıkacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamalara göre maske ön siparişe açıldı.

Maskeyi ön siparişten satın alanlara 20 Eylül'den itibaren kargo ile teslimatlar yapılacak.

Osimhen'in maskesinin fiyatı ise ön siparişte 349,99 TL oldu.

VİCTOR OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

2021 yılında Napoli ve Inter arasında oynanan karşılaşmada Osimhen büyük bir kaza geçirdi.

Inter'in defans oyuncusu ile kafa kafaya çarpışan yıldız futbolcu yüzünden yaralandı.

Doktorlar yaptıkları ameliyatta Osimhen'in yüzüne altı plaket ve 18 vida taktı.

Yaşanan sakatlığın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Osimhen maske ile dönmek zorunda kaldı.