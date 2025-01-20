Vine geri açılacak mı? Elon Musk konuyla ilgili yeni gönderi paylaştı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Ocak 2025 11:05 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:42

Twitter'ın sahip olduğu popüler video paylaşım platformu Vine'ın tekrar açılacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. İddiaların üzerine sosyal medyada bir kullanıcı konuyu Elon Musk'a sordu. Ünlü iş insanı konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımın ardından Vine geri açılacak mı, ne zaman soruları gündeme geldi.

Sosyal medya platformu X'in (Twitter) sahip olduğu dikey formatta TikTok​ benzeri video yayın platformu Vine, 2017 yılında kapatılmıştı. Türkiye'de binlerce kullanıcısı bulunan platformun tekrardan açılacağına yönelik son zamanlarda iddialar giderek artmaya başladı. X'in sahibi Elon Musk​, Vine ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. VİNE TEKRAR AÇILACAK MI? 2012-2015 yılları arasında dünya çapında bir başarı yakalayan Vine hakkında geçtiğimiz aylarda Elon Musk, "Vine tekrar gelsin mi?" sorusunu sormuştu. X üzerinden başlatılan ankette birçok kullanıcı platformun tekrardan çıkmasını istediğini belirtmişti. O zamandan beri açıklama yapmayan Musk yeni bir gönderi paylaştı. Bir kullanıcının gönderisi üzerine yaptığı paylaşımda geri getirmek için çalışmalara başlandığını belirtti. VİNE TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK? Vine'ın tekrar ne zaman açılacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. ABD'de TikTok platformu hakkında yaşanan olaylar nedeniyle bu durumun giderek hızlanacağı tahmin ediliyor. Vine'ın direkt olarak TikTok'a rakip bir platform olması bekleniyor. İlgili Haberler Aykut Elmas, Berkcan Güven gibi isimleri parlatan Vine kullanıcı azlığından dolayı 2017 yılında kapatıldı X'ten tarihi güncelleme! Instagram ve Tiktok'un huzuru kaçacak