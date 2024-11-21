Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti?
THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
THY Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu.
VİRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Virtus Bologna'ya deplasmanından 82-86 galip ayrılmayı başardı.
Sarı lacivertliler, İtalya'da kazanarak liderliğini de sürdürdü.
Fenerbahçe Beko’da
Bonzie Colson 18 sayı – 9 ribaund,
Marko Guduric 21 sayı – 2 ribaund,
Nigel Hayes-Davis 19 sayı – 6 ribaund,
Tarık Biberovic 11 sayı – 4 ribaund – 3 asist,
Khem Birch 8 sayı – 6 ribaund,
Sertaç Şanlı 5 sayı – 2 asist ile mücadele etti.
VİRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
Karşılaşmanın son çeyreği başa baş bir mücadeleye sahne olurken Fenerbahçe Beko Beko çift haneden dönüp rakibini 82-86 mağlup etti.
Bu skorla temsilcimizin 11 maçta 9. galibiyetini kazandı.
- Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 22-23 Fenerbahçe Beko
- Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 38-37 Fenerbahçe Beko
- Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 61-56 Fenerbahçe Beko
- Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 82-86 Fenerbahçe Beko