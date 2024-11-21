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Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 00:52 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:58
Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti?

THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

THY Euroleague​ 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko​, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu.

VİRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Virtus Bologna'ya deplasmanından 82-86 galip ayrılmayı başardı. 

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

Sarı lacivertliler, İtalya'da kazanarak liderliğini de sürdürdü.

Fenerbahçe Beko’da
Bonzie Colson 18 sayı – 9 ribaund,
Marko Guduric 21 sayı – 2 ribaund,
Nigel Hayes-Davis 19 sayı – 6 ribaund,
Tarık Biberovic 11 sayı – 4 ribaund – 3 asist,
Khem Birch 8 sayı – 6 ribaund,
Sertaç Şanlı 5 sayı – 2 asist ile mücadele etti.

VİRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın son çeyreği başa baş bir mücadeleye sahne olurken Fenerbahçe Beko Beko çift haneden dönüp rakibini 82-86 mağlup etti.

Bu skorla temsilcimizin 11 maçta 9. galibiyetini kazandı.

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

  1. Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 22-23 Fenerbahçe Beko
  2. Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 38-37 Fenerbahçe Beko
  3. Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 61-56 Fenerbahçe Beko
  4. Çeyrek Sonucu: Vırtus Bologna 82-86 Fenerbahçe Beko

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Kaynak: TGRT Haber
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