Vitor Melo Pereira, Dünya Kupası'nda 4 maçta görev yaptı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 08:32 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 08:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vitor Melo Pereira’nın Hakem Gelişim Direktörü olarak tam zamanlı ve iki yıllık sözleşmeyle göreve başladığını duyurdu. Açıklama sonrasında Vitor Melo Pereira’nın kariyeri ve kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Portekizli Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira 8 Ekim Salı günü göreve başladı. VİTOR MELO PEREİRA KİMDİR? 21 Nisan 1957 yılında Portekiz’de dünyaya gelen Vitor Melo Pereira, 1998 ve 2002 Dünya Kupası​'nda toplam 4 maçta görev yaptı. Uzun süre elit seviyede FIFA hakemliği yapan Vitor Melo Pereira, Kendi ülkesi olan Portekiz​ ile beraber birçok ülkede hakem yöneticiliği görevleri yaptı. Vitor Melo Pereira, Ağustos 2017 yılından bu yana doğrudan FIFA tarafından atanan Yunan hakemlik başkanıdır. VİTOR MELO PEREİRA DÜNYA KUPASINDA KAÇ MAÇTA GÖREV YAPTI? Vitor Melo Pereira, 1998 ve 2002 Dünya Kupası'nda toplam 4 maçta görev yaptı. VİTOR MELO PEREİRA KAÇ YAŞINDA? Portekizli Hakem Gelişim Direktörü Dr.Vitor Melo Pereira 67 yaşındadır. İlgili Haberler Vitor Melo Pereira TFF'de iş başı yaptı!