Vize işlemleri artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yapılacak

18 May 2024 17:32 - Güncelleme : 18 May 2024 17:43

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar eskiden aracı şirketler ile vize işlemlerini hallediyorlardı. Ancak bu durum değişti ve ara şirketler ortadan kaldırılacak.

Vatandaşlar tarafından vize işlemlerinin nasıl yapılacağı ise merak ediliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni teklif ile birlikte artık vize işlemleri Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülecek.

Konu ile ilgili bilgi veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2023 yılında aracı firmaların yaptığı vize faaliyetleri ile bütçeye 1,1 milyar lira aktarıldığını belirtti.

Bu rakamın şirketlerin elde ettiği gelirin yüzde 20'si olduğunun altını çizen Canbey, gelirin yüzde 80'inin aracı şirketlere kaldığını ifade etti.

Yapılan hesaplamalara göre 2023 yılında vize aracı şirketleri işlemlerden 5,5 milyar lira gelir elde etti.