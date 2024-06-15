Vizyona giren Ters Yüz 2 animasyon filminin, ilk gün 85 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor

15 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:45

Ters Yüz 2, uzun bir bekleyişin ardından nihayet sinemaseverlerle buluştu.

Animasyon dünyasının sevilen serisinin devam filmi, vizyona girdiği ilk gün 85 milyon dolar hasılat yapmayı hedefliyor.

İlk filmle büyük başarı elde eden yapım, bu kez daha yüksek bir hasılatla izleyicilerin beğenisini kazanmayı amaçlıyor.

TERS YÜZ 2 NEREDEN İZLENİR?

İlk film, duygusal hikayesiyle hem çocuklardan hem de yetişkinlerden büyük beğeni toplamıştı.

Ters Yüz 2'nin de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.

Film, 14 Haziran'dan itibaren sinemalarda izlenebiliyor oldu.

Ters Yüz 2'nin, vizyondaki ilk gününde 85 milyon dolar gibi yüksek bir hasılat elde etmesi bekleniyor.

Bu yüksek beklenti, filmin hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördüğünün bir göstergesi.