VNL 3'üncülük maçı bugün saat 13.00'da oynanacak

23 Haziran 2024 12:39 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:44

FIVB Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Japonya ile İtalya oynayacak

FIVB Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Japonya ile İtalya oynayacak

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmalarında Japonya, 3-0 Brezilya'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer tarafta ise Polonya'yı 3-0 mağlup eden İtalya finale yükseldi.

Final karşılaşmalarının belli olmasının ardından üçüncülük maçının tarafları da belli oldu.

VNL 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

VNL 3'üncülük maçında İtalya Polonya ve Brezilya bugün (23 Haziran Pazar) saat 13.00'da Tayland'ın Bagkok şehrinde karşı karşıya gelecek.

VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Japonya ve İtalya arasında gerçekleşecek olan final karşılaşması ise Türkiye saati ile 16.30'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmaları sırasında Polonya'ya mağlup olarak turnuvaya feda etti.

Set sonuçları ise şöyle: