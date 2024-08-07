Vodafone'un kariyer programı Discover Genç Yetenek'in başvuru sonuçları açıklandı

07 Ağustos 2024 12:10 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:26

Telekom şirketi Vodafone'un gençlere kariyer imkanı sunduğu Discover Genç Yetenek programının başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

VODAFONE DİSCOVER GENÇ YETENEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vodafone'un üniversite son sınıf, yeni mezun ve en fazla 1 yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan gençler için hazırladığı Discover Genç Yetenek kariyer programın başvuru sonuçları bugün açıklandı.

Açıklanan bilgilere göre 2024 yılında programa 21 farklı üniversiteden toplam 52 genç kabul edildi.

Programa katılanların yüzde 54'ü ticari, yüzde 29'u teknoloji ve yüzde 17'sinin de destek ekiplerine yerleştirildiği belirtildi.

VODAFONE DİSCOVER GENÇ YETENEK NEDİR?

2008 yılından başlatılan Vodafone, Discover Genç Yetenek programı kapsamında üniversite son sınıf, yeni mezun ve en fazla 1 yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan gençler için şirket bünyesinde kariyer imkanı sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler'in açıklamalarına göre bugüne kadar programa 770'i aşkın genç katıldı.