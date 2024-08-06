Voleybol maçlarında 3 set alan kazanan takım oluyor

06 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:53

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği sporlardan biri olan voleybolda maçların kaç dakika sürdüğü ve kaç set oynandığı merak konusu olurken 2-2'lik skor halinde 5. set oynanır.

VOLEYBOLDA SETLER KAÇTA BİTER, KAÇ SET OYNANIYOR?

Voleybol maçlarında bir takım en 2 sayı farkla 25 sayıda olması halinde seti kazanıyor.

24-25 olması halinde set 2 sayı fark oluşana kadar sürerken üç set almayı başaran takım kazanan oluyor.

2-2 olması halinde ise beşinci set oynanmaya başlar ve 2 sayı farkı kuralı ile beraber 15 sayı üzerinden oynanır.

VOLEYBOLDA 3.SET KAÇ DAKİKA SÜRER?

Voleybol karşılaşmalarında süre bulunmazken setler 25 sayılık periyotların tamamlanması ile kazanılır.

Her bir set 25 sayı ederken 3 seti alan maçın kazananı olur.