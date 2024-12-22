Volkan Demirel Şenol Güneş olayı nedir? Elini sıkmadı ortalık karıştı

22 Aralık 2024 23:03 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:04

Trabzonspor Bodrumspor FK karşılaşması öncesinde Volkan Demirel, Şenol Güneş’in elini havada bıraktı. İki teknik adam karşılaşmanın ardından birbirlerine sert sözlerle yüklendi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşmasında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ardından takımlardan ve oynanan karşılaşmadan çok iki teknik adam arsındaki gerilim gündeme geldi.

VOLKAN DEMİREL ŞENOL GÜNEŞ NEDEN TARTIŞTI?

Takımlar karşılaşmada çıkarken, ev sahibi ekibin hocası Şenol Güneş, Volkan Demirel’e hoş geldin demek için elini uzattı.

Ancak Volkan Demirel oralı olmadı ve tecrübeli hocayı pas geçti.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Volkan Demirel, Güneş’in Kahramanmaraş depremi döneminde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz.” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN YANIT GECİKMEDİ

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan tecrübeli hoca da Volkan Demirel’e buradan cevap verdi.

"Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış.” diyen Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

“Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben 'Hoş geldin' derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demagoji ile işim yok benim."