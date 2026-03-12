Menü Kapat
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Mart 12, 2026 10:37
1
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Volkswagen Grubu, Almanya’daki maliyet düşürme programının kapsamını netleştirdi. Audi, Porsche ve Cariad’ın da dahil olduğu planla birlikte yaklaşık 50 bin kişinin işten ayrılması bekleniyor.

Volkswagen Grubu, Almanya’daki yeniden yapılanma sürecinde artık daha somut bir tablo ortaya koymuş durumda. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları çatısı altında toplayan grup, yürüttüğü maliyet azaltma programları kapsamında yaklaşık 50 bin çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı. Sürecin 2030’a kadar tamamlanması hedefleniyor.

2
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

YENİDEN YAPILANMANIN BOYUTU NETLEŞTİ

Grubun CEO’su Oliver Blume, bu rakamı şirketin 2025 mali yılı finansal sonuçlarının ardından hissedarlara gönderdiği mektupta paylaştı. Açıklanan plana göre kesintiler, Almanya’da tasarruf programı uygulayan tüm markalara yayılacak.

Bu kapsamda Audi’de 2029’a kadar 7 bin 500, Porsche’de ise geçici çalışanlar dahil 3 bin 900 pozisyonun kapatılması öngörülüyor. Grubun yazılım şirketi Cariad da bu küçülmeden etkilenecek. Yani mesele yalnızca üretim tarafıyla sınırlı değil, şirketin teknoloji ve dönüşüm alanları da baskı altında.

3
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Volkswagen’in yıllık raporuna göre grup, 2024 yılı sonunda Almanya’da yaklaşık 293 bin kişiyi istihdam ediyordu. Planın tümü hayata geçirilirse bu sayının 250 bin civarına gerilemesi bekleniyor. Şirket yönetimi, arada sınırlı sayıda yeni işe alım yapılabileceğini de söylüyor ama genel yön belli: küçülme.

EN BÜYÜK YÜK ANA MARKADA

İşten çıkarmaların en büyük kısmının Volkswagen ana markasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, 2024 yılı sonunda sendikalarla yaptığı anlaşmada, Almanya’da 2030’a kadar 35 bin pozisyonun azaltılması konusunda uzlaşmıştı. Bu kesintilerin büyük bölümünün de markanın ana operasyonlarında uygulanacağı belirtiliyor.

4
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Ancak tabloya bakınca açıkça görülüyor: Maliyet baskısı sadece ana markayı vurmuyor. Grup içindeki diğer markalar da benzer tasarruf hedefleriyle karşı karşıya. Bir başka deyişle, bu dönüşüm tek bir birimi değil, Volkswagen’in neredeyse tamamını kapsıyor.

KÂRLILIKTA SERT DÜŞÜŞ

Şirketin finansal sonuçları da bu sert adımların neden atıldığını gösteriyor. Volkswagen Grubu, 2025 mali yılında 321,9 milyar euro satış geliri elde etti. Bu rakam, bir önceki yılki 324,7 milyar euroya kıyasla yalnızca yüzde 0,8’lik bir düşüş anlamına geliyor.

5
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Asıl dikkat çeken ise kârlılık tarafı. Grubun faaliyet kârı yaklaşık 8,9 milyar euroya geriledi ve neredeyse yarı yarıya düştü. Net kâr da 10,7 milyar eurodan 6,7 milyar euroya indi. Bu da yüzde 38’lik bir düşüşe işaret ediyor.

6
Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Bu gerilemeyle birlikte şirketin operasyonel kâr marjı yüzde 2,8 seviyesine kadar düştü. Bu oran, Volkswagen’in 2016’daki Dieselgate krizinin etkilerini yoğun biçimde hissettiği dönemden bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu. Açıkçası, şirket yönetiminin neden bu kadar kapsamlı bir tasarruf programına yöneldiği rakamlarda net biçimde görülüyor.

TGRT Haber
