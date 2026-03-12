Volkswagen Almanya’da frene basıyor: 50 bin kişilik küçülme planı

Volkswagen’in yıllık raporuna göre grup, 2024 yılı sonunda Almanya’da yaklaşık 293 bin kişiyi istihdam ediyordu. Planın tümü hayata geçirilirse bu sayının 250 bin civarına gerilemesi bekleniyor. Şirket yönetimi, arada sınırlı sayıda yeni işe alım yapılabileceğini de söylüyor ama genel yön belli: küçülme.

EN BÜYÜK YÜK ANA MARKADA

İşten çıkarmaların en büyük kısmının Volkswagen ana markasında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, 2024 yılı sonunda sendikalarla yaptığı anlaşmada, Almanya’da 2030’a kadar 35 bin pozisyonun azaltılması konusunda uzlaşmıştı. Bu kesintilerin büyük bölümünün de markanın ana operasyonlarında uygulanacağı belirtiliyor.