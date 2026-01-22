Volkswagen, Avrupa’da Tesla’yı geride bıraktı

Kategoriler
Avrupa elektrikli otomobil pazarında dengeler değişti. Uzun süredir zirvede yer alan Tesla, 2025’te liderliği Volkswagen’e kaptırdı. Satış rakamları, Alman üreticinin elektrikli araçlarda net bir sıçrama yaptığını ortaya koyarken, Tesla cephesinde ise belirgin bir gerileme dikkat çekti.
2025 yılında Avrupa’da en fazla tamamen elektrikli otomobil satan marka Volkswagen oldu. Autonews’in, Dataforce verilerine dayandırdığı rakamlara göre Volkswagen, yıl boyunca 274 bin 417 adet tam elektrikli araç sattı. Bu, 2024’e kıyasla yüzde 56’lık ciddi bir artış anlamına geliyor.
Bir süredir elektrikli otomobil yarışının öncüsü olan Tesla ise aynı dönemde ivme kaybetti. Markanın Avrupa satışları yüzde 27 düşüşle 326 bin 714 adetten 238 bin 765 adede geriledi.
Marka sıralamasında liderlik değişse de, model bazında Tesla hâlâ güçlü. Tesla Model Y, 2025’te 151 bin 331 adetle Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili olmayı sürdürdü. Ancak burada da bir detay var: Model Y’nin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 28 geriledi.
İkinci sıraya ise sürpriz sayılabilecek bir model yerleşti. Skoda Elroq, 94 bin 106 adetle listeye hızlı bir giriş yaptı. Onu Tesla Model 3 izledi. Model 3, 86 bin 261 adetle birçok rakibini geride bıraktı ama geçen yıla göre yüzde 23’ün üzerinde düşüş yaşadı.
Volkswagen cephesinde ise tablo daha dengeli. VW ID.4, VW ID.3 ve VW ID.7 modellerinin tamamı güçlü büyüme oranları yakaladı. Özellikle ID.7’deki yüzde 137’lik artış, markanın ürün gamının pazarda karşılık bulduğunu gösteriyor.
Toplam Avrupa elektrikli araç pazarı ise 2025’te 2 milyon 582 bin 595 adede ulaştı. Bu da bir önceki yıla kıyasla ciddi bir büyümeye işaret ediyor.
Marka bazında bakıldığında Volkswagen, yüzde 56’lık artışla açık ara zirveye yerleşti. Tesla ikinci sıraya gerilerken, BMW, Skoda ve Audi yükseliş trendiyle ilk beşi tamamladı. Özellikle Skoda’nın yüzde 117’lik artışı, pazarın sadece “büyük isimler” etrafında dönmediğini gösteriyor.
Volkswagen’in başarısı yalnızca tam elektrikli araçlarla sınırlı kalmadı. Marka, şarj edilebilir hibrit segmentinde de 159 bin 173 adetle liderliği aldı. Bu alandaki yüzde 205’lik artış, dikkat çekici.