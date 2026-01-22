Volkswagen, Avrupa’da Tesla’yı geride bıraktı

MODEL BAZINDA TABLO NE SÖYLÜYOR?

Marka sıralamasında liderlik değişse de, model bazında Tesla hâlâ güçlü. Tesla Model Y, 2025’te 151 bin 331 adetle Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili olmayı sürdürdü. Ancak burada da bir detay var: Model Y’nin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 28 geriledi.