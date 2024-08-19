Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Volvo, gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’de artık sedan modellerini satmayacak

Volvo, gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’de artık sedan modellerini satmayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 12:51 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:42
Volvo, gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’de artık sedan modellerini satmayacak

Volvo, yürürlüğe giren gümrük vergisi düzenlemeleri sebebiyle Türkiye’de sedan model araç satışını durdurdu.

Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri olan Volvo'nun yetkilileri, kararın alınmasında en büyük etkenin gümrük vergilerinin yükselmesi olduğunu belirtti. Çin’de üretilen Volvo sedan modellerini kapsayan bu karar, yeni yıl itibarıyla geçerli olacak.

VOLVO HANGİ MODELLER TÜRKİYE’DE SATILMAYACAK?

Otomobil piyasasının dev isimlerinden biri olan Volvo, gümrük vergilerinin yükselmesi nedeniyle Çin’de üretilen sedan modellerini Türkiye’de satışa sunmayacak. Bu karar yeni yıldan itibaren geçerli olacak ve birçok alıcı ile satıcıyı etkileyecek.

Volvo, gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’de artık sedan modellerini satmayacak - 1. Resim

Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu konuyla ilgili; “Son gümrük vergileri düzenlemeleri ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, Çin’de üretilen sedan modellerimizin Türkiye pazarındaki sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor. Bu nedenle, bu modellerin satışını yeni yıldan itibaren durdurma kararı aldık.” açıklamasında bulundu.

VOLVO ELEKTRİKLİ SEDAN MODELİ TÜRKİYE’DE SATILACAK MI?

Volvo Türkiye Genel Müdürü Emiroğlu,  elektrikli sedan modellerinin Türkiye’de satışa sunulacağını belirtti.

İlgili Haberler

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...