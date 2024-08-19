Volvo, gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’de artık sedan modellerini satmayacak

19 Ağustos 2024 12:51 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:42

Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri olan Volvo'nun yetkilileri, kararın alınmasında en büyük etkenin gümrük vergilerinin yükselmesi olduğunu belirtti. Çin’de üretilen Volvo sedan modellerini kapsayan bu karar, yeni yıl itibarıyla geçerli olacak.

VOLVO HANGİ MODELLER TÜRKİYE’DE SATILMAYACAK?

Otomobil piyasasının dev isimlerinden biri olan Volvo, gümrük vergilerinin yükselmesi nedeniyle Çin’de üretilen sedan modellerini Türkiye’de satışa sunmayacak. Bu karar yeni yıldan itibaren geçerli olacak ve birçok alıcı ile satıcıyı etkileyecek.

Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu konuyla ilgili; “Son gümrük vergileri düzenlemeleri ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, Çin’de üretilen sedan modellerimizin Türkiye pazarındaki sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor. Bu nedenle, bu modellerin satışını yeni yıldan itibaren durdurma kararı aldık.” açıklamasında bulundu.

VOLVO ELEKTRİKLİ SEDAN MODELİ TÜRKİYE’DE SATILACAK MI?

Volvo Türkiye Genel Müdürü Emiroğlu, elektrikli sedan modellerinin Türkiye’de satışa sunulacağını belirtti.