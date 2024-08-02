VPN indirmeden Instagram'a telefondan girebilirsiniz! DNS değiştirmeniz yeterli olacak

02 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:10

Instagram VPN ile giriş mümkün! Ücretsiz VPN çözümleri ve bedava uygulamalar

Instagram VPN ile giriş mümkün! Ücretsiz VPN çözümleri ve bedava uygulamalar

ABD merkezli META şirketine ait olan Instagram'ın dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye'de de oldukça popüler olan platforma BTK tarafından katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin ardından platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar VPN'siz nasıl girileceğini araştırıyor.

VPN'SİZ INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

VPN kullanmadan Instagram'a giriş yapmak için kullanıcıların DNS adresini değiştirmeleri gerekiyor.

DNS adresini değiştirmek için kullanıcıların şu adımları takip etmeleri gerekiyor:

Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.

"Elle" yazan seçeneğe tıklayarak açılan ekstra bölümden "Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın.

Wi-Fi bağlantısını kapatıp açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde Instagram'a giriş yapabileceksiniz.

TÜRKİYE'DE VPN KULLANMAK YASAL MI?

Türkiye'de VPN kullanmayı yasaklayan herhangi bir yasak bulunmuyo.

Ancak bazı VPN servis sağlayıcılarına erişim engellenebilir.

VPN KULLANMAK GÜVENİLİR Mİ?

VPN birçok açıdan daha güvenli olarak görülmektedir.

Ancak VPN servis sağlayıcısında yaşanan teknik sorun, güvenlik açığı veya siber saldırı banka, sosyal medya hesapları ve ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden olabilir.

Güvenilir olmayan VPN servis sağlayıcıları da bu bilgilerinize erişim sağlayabilir.