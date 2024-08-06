VPN'siz Instagram'a girişin üzerinden 4 gün geçti! Katalog suçlar nedeniyle kapatılan Instagram'da son durum

06 Ağustos 2024 11:54 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:42

Hayatlarımızın birer parçası haline gelen “sosyal medya platformları”nda her an iletişim kurup, paylaşımlar yapıyoruz. Paylaşılan içeriklerin beğeni toplaması ve takip edilmesi için adeta birbirimizle yarışıyoruz. Türkiye’de söz konusu yarışın yapıldığı en büyük platformlardan biri de kuşkusuz İnstagram… Ancak Türkiye'deki İnstagram kullanıcıları, paylaşım yapamıyor, paylaşılan herhangi bir içeriği de görüntüleyemiyor.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Türkiye’de Instagram, 2 Ağustos 2024 Cuma gününden beri BTK tarafından erişime kapatıldı. BTK'nin Instagram'a erişim engeli kararı alınmasının nedeni "Katalog Suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı gerekçesi yer aldı.

INSTAGRAM NE ZAMAN KAPATILDI?

İnstagram, 2 Ağustos 2024 Cuma gününden beri erişime kapatılmıştır.

İNSTAGRAM KAÇ GÜNDÜR KAPALI?

2 Ağustos 2024 Cuma gününden beri BTK tarafından erişime kapatılan Instagram dört gündür erişime kapalıdır.

'KATALOG SUÇLAR' NEDİR, INSTAGRAM KATALOG SUÇ NE DEMEK?

Katalog suçlar, Türk Ceza Mahkemesi Kanunu’nda 5271 sayılı bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç maddelerinin adıdır.

KATALOG SUÇ MADDELERİ NELERDİR?

• İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

• Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silahlı İsyan

• Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

• Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

• Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

• Devlete Karşı Savaşa Tahrik

• Kasten Öldürme

• İntihara Yönlendirme

• Göçmen Kaçakçılığı

• Çocukların Cinsel İstismarı

• Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

• Düşmanla İş birliği Yapmak

• Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

• İşkence

• Müstehcenlik

• Fuhuş

• Nitelikli Yaralama

• Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

• Yağma ve Nitelikli Yağma

• Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

• Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

• Soykırım Suçu

• İnsan Ticareti Suçu

• Ağırlaşmış Yaralama

• Ağırlaşmış İşkence Suçu

• Hırsızlık

TÜRKİYEDE KAÇ MİLYON INSTAGRAM KULLANICISI VAR?

Türkiye’de İnstagram kullanıcı sayısı 58 milyona yakındır.

INSTAGRAM'I DÜNYADA KAÇ KİŞİ KULLANIYOR 2024?

2024 yılı verilerine göre, dünyada Instagram'ın aylık 2 milyon aktif kullanıcısı vardır.

362,9 milyar kullanıcıyla Hindistan, dünya çapında en fazla kullanıcının olduğu ülkedir.

Dünya çapında Instagram kullanıcılarının %49,4'ü kadın, %50,6'sını ise erkekler oluşturmaktadır.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA UYGULAMASI HANGİSİDİR?

Ülkemizde Instagram kullanıcısının net rakamı 57,10 milyondur. Türkiye’de kullanıcıların en çok kullanıcısı olduğu platform YouTube'dur. İnstagram ise ikinci sırada yer almaktadır.

EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA NEDİR?

Sosyal medya platformları arasında META en çok kullanıcıya sahiptir.

META’ya ait Facebook 2,56 milyar aktif kullanıcıyla YouTube ve 2,33 milyar kullanıcıyla WhatsApp takip ediyor.

Dördüncü sırada 2,26 milyar kullanıcısıyla Instagram izliyor.

Çin merkezli WeChat kullanıcısı sayısı ise 1,24 milyardır.