Warhammer 40K: Gladius Steam'de 30 Mayıs'a kadar ücretsiz dağıtılıyor

27 May 2024 15:02 - Güncelleme : 27 May 2024 15:16

Dijital oyun satın alma platformu Steam ve Epic Games yaz aylarının gelmesi ile birlikte kullanıcılarına ücretsiz oyunlar ve indirimler sunmaya başladı.

Bilgisayar oyunlarına ilgili olan vatandaşlar tarafından ücretsiz verilen oyunlar merak ediliyor.

Oyun dünyasında önemli bir yeri bulunan Warhammer serisinin festivali hem Steam hem de Epic Games'te düzenleniyor.

Festival kapsamında serinin en köklü strateji oyunlarından olan Warhammer 40K: Gladius - Relics of War, her iki platformda da ücretsiz olarak veriliyor.

Oyun hem Epic Games hem de Steam'de 30 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak erişilebilecek.

Oyuncular bir kere kütüphaneye eklediklerinde ise istedikleri zaman ücretsiz olarak oynayabilecek.

Warhammer 40K: Gladius - Relics of War oyunu savaş ve yıkımın olduğu Gladius Prime gezegeninde geçiyor.

Oyunda birçok özel karakter ve hepsinin kendine özel teknolojileri bulunuyor.

Warhammer 40K: Gladius minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: (Intel Core i5 veya benzeri)

Bellek: 8 GR RAM

Ekran Kartı: Vulkan destekli 3GB GeForce GTX 900 veya AMD RX400

Depolama: 8GB