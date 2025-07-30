Wednesday 2. sezon ne zaman? Tarih belli oldu

İstanbul
İlk sezonuyla büyük ses getiren ve Tim Burton imzası taşıyan Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi netleşti.
Dizinin ikinci sezonu iki ayrı parçada izleyici karşısına çıkacak.
Wednesday 2. sezonu ile 6 Ağustos'ta seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin 2. sezonunun bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak.
İkinci kısmın yayın tarihi ise 3 Eylül olacak.
Jenna Ortega'nın yanı sıra Catherine Zeta-Jones, Emma Myers, Luis Guzmán gibi isimler rollerine devam edecek.
Yeni sezonda Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Billie Piper, Noah Taylor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga diziye dâhil olacak diğer isimler olacak.