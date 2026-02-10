Menü Kapat
Editor
 TGRT Haber

West Ham United Manchester United hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

West Ham United Manchester United maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. West Ham United - Manchester United maç kadrosu, puan durumları mücadele öncesi takip ediliyor. Premier Lig’in 26. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmada West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Londra’daki London Stadium’da oynanacak mücadele, hem alt sıraları hem de üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Ev sahibi ekip ligde kalma mücadelesi verdiği haftalarda sahasında güçlü rakibini konuk ederken, Manchester United ise üst sıralardaki yerini koruma amacıyla deplasmana çıkıyor. West Ham United - Manchester United nerede izlenir? İşte West Ham United Manchester United canlı yayın bilgileri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
21:41
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
21:44

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri bu akşam saat 23.15’te oynanacak. West Ham United ile Manchester United’ın karşılaşacağı mücadeleyi hakem Simon Hooper yönetecek. Mücadelenin başlamasına çok az bir süre kaldı. İşte West Ham United Manchester United maçı kanal bilgileri…

WEST HAM UNİTED - MANCHESTER UNİTED PUAN DURUMLARI

West Ham United, Premier Lig’de oynadığı 25 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Topladığı 23 puanla 18. sırada bulunan Londra temsilcisi, ligde kalma hattında yer alıyor. Manchester United ise 25 maç sonunda 12 galibiyet ve 8 beraberlikle 44 puana ulaştı. Kırmızı Şeytanlar bu performansla lig tablosunda 4. sırada bulunuyor. Üst sıralardaki yarışın içinde olan Manchester ekibi, deplasmanda alacağı puanlarla konumunu korumayı hedefliyor.

WEST HAM UNİTED - MANCHESTER UNİTED NEREDE İZLENİR?

West Ham United ile Manchester United arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması, Türkiye’de Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, futbolseverler için geç saatlerde oynanmasına rağmen haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

Mücadele aynı zamanda yurt dışında farklı yayıncılar aracılığıyla da izlenebilecek. Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Azerbaycan’da İdman Azərbaycan, Belçika’da Play Sports 2, Danimarka’da Viaplay ve Çin’de Migu karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

West Ham United Manchester United maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Azerbaycan: İdman Azərbaycan

Belçika: Play Sports 2

Danimarka: Viaplay

Çin: Migu

WEST HAM UNİTED MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 26. haftasında oynanacak West Ham United Manchester United maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, maç saatinden kısa süre önce başlayacak ve karşılaşma Londra’daki London Stadium’dan ekranlara gelecek.

Bein Sports aboneleri, bu mücadeleyi canlı ve kesintisiz şekilde takip edebilecek. West Ham United Manchester United maçı, haftanın en çok ilgi gören Premier Lig müsabakalarından biri olarak bekleniyor.

WEST HAM UNİTED - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU

West Ham United - Manchester United maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11’ler ise şöyle:

West Ham United: Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Soucek, Potts, Bowen, M. Fernandes, Summerville, Castellanos

Manchester United: Lammens, Dalot, Martinez, Maguire, Shaw, Mainoo, Casemiro, Diallo, B. Fernandes, Mbeumo, Cunha

